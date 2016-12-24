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  • 24.12, 17:36

Масштабный пожар на юго-востоке Москвы потушен

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Масштабный пожар на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы потушен

Масштабный пожар на юго-востоке Москвы потушен

Масштабный пожар на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы потушен

Московские пожарные потушили горящий цех по производству пластиковых изделий на Басовской улице и спасли людей с крыши горящего здания.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Пожар в двухэтажном здании ликвидирован. На месте ЧП продолжают работать более 20 пожарно-спасательных расчетов».

Площадь пожара в здании цеха по производству пластиковых изделий на Басовской улице составила тысячу квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, блокированных огнем в горящем здании, и эвакуировали из опасной зоны еще шестерых. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возникновения возгорания предстоит установить специалистам.

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