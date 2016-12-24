Режим тишины в Донбассе: украинские силовики прекратили обстрелы

В ДНР и ЛНР сообщают о том, что украинские силовики в полночь действительно прекратили обстрелы. Режим тишины вступил в силу с полуночи.
В ЛНР также сообщили о том, что в полночь обстрелы со стороны украинской армии были прекращены, цитирует «Интерфакс».
вступил в силу с полуночи субботы по киевскому времени. Соглашение перемирии было достигнуто на фоне обострения боевых действий в Донбассе.
Эта попытка «бессрочно» прекратить огонь стала уже десятой за время конфликта на Украине. Год назад перед новогодними праздниками переговорщикам также удалось достичь аналогичных договоренностей о перемирии, однако позже стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима тишины.
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