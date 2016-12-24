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  • 24.12, 17:40

Режим тишины в Донбассе: украинские силовики прекратили обстрелы

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Режим тишины в Донбассе: украинские силовики прекратили обстрелы

Режим тишины в Донбассе: украинские силовики прекратили обстрелы

В ДНР и ЛНР сообщают о том, что украинские силовики в полночь действительно прекратили обстрелы. Режим тишины вступил в силу с полуночи.

Эдуард Басурин, представитель Минобороны ДНР: «Нарушений режима прекращения огня с 00:00 пока не зафиксировано. До этого были обстрелы на южном направлении, в районе Донецка и Горловки».

В ЛНР также сообщили о том, что в полночь обстрелы со стороны украинской армии были прекращены, цитирует «Интерфакс».

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу с полуночи субботы по киевскому времени. Соглашение перемирии было достигнуто на фоне обострения боевых действий в Донбассе.

Эта попытка «бессрочно» прекратить огонь стала уже десятой за время конфликта на Украине. Год назад перед новогодними праздниками переговорщикам также удалось достичь аналогичных договоренностей о перемирии, однако позже стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима тишины.

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