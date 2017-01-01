В новогодние праздники откроется первое в России горное казино

В Ростуризме уверены, что создание игорной зоны в Красной Поляне не только поднимет на новый уровень отдых на курорте и создаст новые рабочие места, но и принесет дополнительные средства в региональный бюджет.Интерфакс», комплекс «Сочи Казино и Курорт» будет открыт в игорной зоне «Красная Поляна» 5 января. В состав развлекательного комплекса входят казино, банкетный зал, два ресторана, бар, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики. Там будут проводить масштабные международные турниры по покеру, развлекательные шоу-программы, а также концерты российских и мировых знаменитостей.
Евгений Куделя, советник главы Ростуризма: «Такие объекты очень важны курорту Сочи для увеличения туристического потока. Внутренний туризм год за годом показывает рост, но проблема межсезонья остается. И такие объекты помогают ее решить, создают рабочие места, увеличивают доходы в консолидированный бюджет и региона, и страны, поднимают отдых на курорте на новый уровень».
Открытие казино и сопутствующей инфраструктуры не только создает новые рабочие места в горном поселке Красная Поляна, но и принесет бюджету около 430 млн в год в виде налоговых отчислений.
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