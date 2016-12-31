Безопасность россиян в праздники обеспечат 200 тысяч правоохранителей

В МВД рассказали о мерах безопасности, предпринимаемых для обеспечения безопасности россиян в праздничные дни.
В МВД сообщили, что для охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности во время праздников будут задействованы около 200 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, представителей казачества и народных дружин, сообщает «Интерфакс».
Особое внимание будет уделено детским праздничным мероприятиям, а также обеспечению безопасности на транспорте.
Из сообщения пресс-службы МВД РФ: «На объектах транспорта ежесуточно планируется задействовать более 6200 сотрудников полиции, включая кинологов с собаками, а также 6800 приданных сил».
А в столице к обеспечению безопасности и правопорядка в праздничные дни привлекут около 15 тысяч человек.
Александр Князев, начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве: «Во время проведения праздничных мероприятий для обеспечения общественного порядка будут задействованы около 15 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч сотрудников столичной полиции, 8 тысяч военнослужащих Росгвардии и 2 тысячи представителей народных дружин».
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