На время праздничных гуляний в Москве ограничили продажу алкоголя

В районах проведения массовых праздничных мероприятий в столице не будут продавать алкоголь, а также прохладительные напитки в стеклянных бутылках.сайте правительства Москвы, ограничения на продажу крепкого и слабого алкоголя будут действовать на протяжении всех новогодних каникул. Речь идет о торговых точках, расположенных в непосредственной близости к местам праздничных гуляний и проведения детских елок, включая площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», а также рядом с городскими парками.
Владимир Черников, глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции: «Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий».
В этих же торговых павильонах до конца праздников будет временно запрещена и продажа безалкогольных напитков в стеклянной таре.
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