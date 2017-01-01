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  • 01.01, 01:07

На время праздничных гуляний в Москве ограничили продажу алкоголя

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На время праздничных гуляний в Москве ограничили продажу алкоголя

На время праздничных гуляний в Москве ограничили продажу алкоголя

В районах проведения массовых праздничных мероприятий в столице не будут продавать алкоголь, а также прохладительные напитки в стеклянных бутылках.

Как сообщается на сайте правительства Москвы, ограничения на продажу крепкого и слабого алкоголя будут действовать на протяжении всех новогодних каникул. Речь идет о торговых точках, расположенных в непосредственной близости к местам праздничных гуляний и проведения детских елок, включая площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», а также рядом с городскими парками.

Владимир Черников, глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции: «Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий».

В этих же торговых павильонах до конца праздников будет временно запрещена и продажа безалкогольных напитков в стеклянной таре.

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