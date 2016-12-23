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  • 23.12, 15:58
«Мы будем поддерживать патриотизм»: президент — о запретах в искусстве. Путин, СМИ, выставки и музеи, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Мы будем поддерживать патриотизм»: президент — о запретах в искусстве

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«Мы будем поддерживать патриотизм»: президент — о запретах в искусстве

«Мы будем поддерживать патриотизм»: президент — о запретах в искусстве

    Президент России ответил на вопрос о патриотах и хулиганах.

    «Конечно, мы будем поддерживать патриотизм — у нас нет другого объединяющего начала», — заявил Владимир Путин.

    Корреспондент: «Закрываются выставки, отменяют спектакли. Часто под патриотизмом скрывается хулиганство».

    Владимир Путин, президент РФ: «Что касается патриотизма. Стоит ли делить хулиганов на чужих и своих? Не стоит. „Пена“ вырабатывается, случается. Но не стоит нам питаться информационными фобиями. Должны быть какие-то внутренние ограничения. Но не надо фобиями питаться, не надо питаться ложной информацией».

    В качестве примера «нападок на искусство» корреспондент российского СМИ привел громкую историю с отменой спектакля «Иисус Христос — Суперзвезда». По данным президента, дело здесь не в сценарии.

    Владимир Путин, президент РФ: «Продали на спектакль „Иисус Христос — Суперзвезда“ 46 билетов, вот и все, поэтому организаторы отменили. Никто ничего не запрещал».

    Владимир Путин сегодня дает большую пресс-конференцию в Москве. На встрече с президентом России присутствуют почти полторы тысячи журналистов. Прямую трансляцию смотрите на сайте НТВ.Ru.

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