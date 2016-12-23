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  • 23.12, 14:57

В России зарегистрировали первую смерть от гриппа в этом сезоне

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В России зарегистрировали первую смерть от гриппа в этом сезоне

В России зарегистрировали первую смерть от гриппа в этом сезоне

Первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Петербурге в этом сезоне.

Как сообщили в региональном комитете по здравоохранению, мужчина умер от осложнений после перенесенной вирусной инфекции — мужчина страдал сахарным диабетом.

Татьяна Засухина, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: «Если говорить о летальных исходах, то действительно в больнице Боткина случился один летальный исход. Это не петербуржец, он приехал из Москвы, не привитой. Он находился всего несколько часов в больнице. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение. Это мужчина, страдающий сахарным диабетом».

Засухина уточнила РИА Новости, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

Несколько недель назад в России была объявлена эпидемия гриппа. Заболеваемость начала расти вырастет в декабре и, по прогнозам, пик заболеваемости придется на январь. Прошлой зимой в России от вируса гриппа умерли 663 человека.

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