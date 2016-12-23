В России зарегистрировали первую смерть от гриппа в этом сезоне

Первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Петербурге в этом сезоне.
Татьяна Засухина, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: «Если говорить о летальных исходах, то действительно в больнице Боткина случился один летальный исход. Это не петербуржец, он приехал из Москвы, не привитой. Он находился всего несколько часов в больнице. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение. Это мужчина, страдающий сахарным диабетом».
Засухина уточнила РИА Новости, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.
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