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  • 23.12, 14:56

Путин об ужесточении наказания для живодеров: «Я бы поддержал»

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Путин об ужесточении наказания для живодеров: «Я бы поддержал»

Путин об ужесточении наказания для живодеров: «Я бы поддержал»

Владимир Путин не исключил, что в России могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Глава государства напомнил, что сейчас соответствующие меры прорабатываются, и отметил, что поддержал бы их, однако «все должно быть в рамках».

Также, отвечая на вопрос о хабаровских живодерках, Путин заявил о нецелесообразности создания института уполномоченных по правам животных. Президент подчеркнул, что права есть у владельцев животных, а гуманитарные вопросы, связанные с «человеческим, а не скотским отношением» к питомцам, — это несколько другая область регулирования.

Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.

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