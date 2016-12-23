Путин об ужесточении наказания для живодеров: «Я бы поддержал»

Владимир Путин не исключил, что в России могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.
Также, отвечая на вопрос о хабаровских живодерках, Путин заявил о нецелесообразности создания института уполномоченных по правам животных. Президент подчеркнул, что права есть у владельцев животных, а гуманитарные вопросы, связанные с «человеческим, а не скотским отношением» к питомцам, — это несколько другая область регулирования.
Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
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