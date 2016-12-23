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  • 23.12, 14:56
Путин назвал убийство посла Карлова покушением на Россию. Путин, Сирия, Турция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин назвал убийство посла Карлова покушением на Россию

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Путин назвал убийство посла Карлова покушением на Россию

Путин назвал убийство посла Карлова покушением на Россию

    Владимир Путин заявил, что те, кто стоит за убийством посла РФ Андрея Карлова в Анкаре, пытались навредить российско-турецким отношениям.

    Президент отметил, что раньше скептически относился к тезису о том, что Су-24 был сбит турецкими ВВС без прямого указа руководства. Однако нападение на российского посла в Анкаре свидетельствует о то, что «деструктивные силы» проникли в государственную структуру, армию и спецслужбы Турции. В связи с этим, отметил Путин, «уже кажется, что все возможно».

    Также убийство посла РФ Андрея Карлова Путин назвал «покушением на Россию». При этом президент подчеркнул, что теракт не повредит развитию отношений между РФ и Турцией.

    Кроме того, глава государства заявил, что «уникальная крупнейшая международная гуманитарная акция» по выводу людей из Алеппо была бы невозможна без совместных усилий России, Турции и Ирана.

    Отметим, что трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.

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