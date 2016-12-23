Путин назвал убийство посла Карлова покушением на Россию

Владимир Путин заявил, что те, кто стоит за убийством посла РФ Андрея Карлова в Анкаре, пытались навредить
российско-турецким отношениям.
Также убийство посла РФ Андрея Карлова Путин назвал «покушением на Россию». При этом президент подчеркнул, что теракт не повредит развитию отношений между РФ и Турцией.
Кроме того, глава государства заявил, что «уникальная крупнейшая международная гуманитарная акция» по выводу людей из Алеппо была бы невозможна без совместных усилий России, Турции и Ирана.
Отметим, что трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
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