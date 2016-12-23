Путин предложил Евросоюзу вслед за отменой виз дать украинцам работу

Если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении, заявил президент РФ во время итоговой
отмена виз для Украины повлечет за собой серьезную нагрузку на европейский рынок труда, Европе стоит легализовать право на работу для украинцев вслед за облегчением визового режима.
пресс-конференции с Москве.
Владимир Путин, президент РФ: «Поддерживаю введение безвизового режима для украинцев в странах Европы. Визовый механизм в Европе — это анахронизм. Но это будет серьезная нагрузка на европейский рынок труда. Если не будет дано право на работу, то люди, приезжающие в ЕС с Украины, должны будут работать нелегально. Это значит, что они не будут социально защищены. Если разрешать безвизовый въезд, надо разрешать и приезжать на работу».
Украинский журналист попросил Владимира Путина помиловать режиссера Олега Сенцова, а также журналиста Романа Сущенко. «Понимаете ли вы, что даже когда вы уйдете на пенсию, украинцы будут считать русских оккупантами?», — спросил представитель СМИ. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что прежде «нужно добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами».
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается освобождения. Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет обмен, тем лучше. В свое время Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Но позднее выяснилось, что за этой формулой стоят детали, которые не устраивают руководство Донбасса. Есть и те, кого в список на обмен включать не хотят. Что касается режиссеров и журналистов. Они должны заниматься журналистикой и производством спектаклей и фильмов. Что касается задержанных сотрудников украинской разведки. Их никто не бил, они дают показания — названия частей, имена командиров, задания, которые они получили — они все выдают. И одно подтверждает другое».
Сегодня Владимир Путин отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов, на встречу аккредитованы более полутора тысяч представителей СМИ. Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть на сайте НТВ.
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