«Мегафон» покупает Mail.ru

Российские экономисты следят за большой сделкой на интернет-рынке . «Мегафон» покупает контрольный пакет акций компании Mail.ru.

Mail.ru сейчас принадлежит холдингу USM Алишера Усманова. Стоит добавить, что «Мегафон» тоже контролируется Усмановым.Схема сделки выглядит так: «Мегафон» покупает почти 64% акций Mail.ru за 740 миллионов долларов, из которых 640 сразу, а 100 — через год.Обе стороны говорят про выгоду от такого объединения. Например, «Мегафон» собирается запустить новый мобильный сервис для соцсети «ВКонтакте», а та рассчитывает на рост узнаваемости бренда. «ВКонтакте» принадлежит как раз компании Mail.ru.