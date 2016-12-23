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  • 23.12, 14:56
«Мегафон» покупает Mail.ru. ВКонтакте, Мегафон, Усманов, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Мегафон» покупает Mail.ru

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«Мегафон» покупает Mail.ru

«Мегафон» покупает Mail.ru

    Российские экономисты следят за большой сделкой на интернет-рынке. «Мегафон» покупает контрольный пакет акций компании Mail.ru.

    Mail.ru сейчас принадлежит холдингу USM Алишера Усманова. Стоит добавить, что «Мегафон» тоже контролируется Усмановым.

    Схема сделки выглядит так: «Мегафон» покупает почти 64% акций Mail.ru за 740 миллионов долларов, из которых 640 сразу, а 100 — через год.

    Обе стороны говорят про выгоду от такого объединения. Например, «Мегафон» собирается запустить новый мобильный сервис для соцсети «ВКонтакте», а та рассчитывает на рост узнаваемости бренда. «ВКонтакте» принадлежит как раз компании Mail.ru.

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