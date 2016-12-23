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  • 23.12, 13:56
Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм, Шойгу, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

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Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил сегодня президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению сирийского города Алеппо.

    По словам главы военного ведомства в Сирии сейчас созданы все условия для полного прекращения огня.

    Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии».

    В свою очередь, Путин назвал освобождение Алеппо от боевиков «важнейшим шагом на пути нормализации ситуации» в Сирии и регионе, а также отметил решающую роль российских военных в этой операции.

    Восточная часть второго по величине города Сирии Алеппо была захвачена экстремистами в 2012 году. В декабре сирийская армия при поддержке российских ВКС вернула себе контроль над городом. При этом была организована эвакуация боевиков и их семей. Накануне она была завершена. Из Алеппо были выведены 9,5 тысяч человек, из них 4,5 тысяч боевиков.

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