Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

Министр обороны Сергей Шойгу доложил сегодня президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению сирийского города Алеппо.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии».
В свою очередь, Путин назвал освобождение Алеппо от боевиков «важнейшим шагом на пути нормализации ситуации» в Сирии и регионе, а также отметил решающую роль российских военных в этой операции.
организована эвакуация боевиков и их семей. Накануне она была завершена. Из Алеппо были выведены 9,5 тысяч человек, из них 4,5 тысяч боевиков.
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