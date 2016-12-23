#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 13:58
Путин — о досрочных выборах президента: «возможно, но нецелесообразно». Путин, СМИ, США, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин — о досрочных выборах президента: «возможно, но нецелесообразно»

комментировать

Путин — о досрочных выборах президента: «возможно, но нецелесообразно»

Путин — о досрочных выборах президента: «возможно, но нецелесообразно»

    Глава государства ответил на вопрос одного из иностранных журналистов, о возможном переносе даты выборов президента. возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента.

    Выслушав вопрос журналиста одного из зарубежных СМИ про досрочные выборы главы государства, Путин уточнил: «В какой стране?», чем вызвал хохот в зале. Корреспондент ответил — «В Российской Федерации».

    «Возможно, но нецелесообразно», — ответил Владимир Путин, улыбаясь.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждение вопроса о возможном переносе даты выборов президента РФ в СМИ — «гаданием на кофейной гуще».

    Сегодня глава государства отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов в Москве. Прямую видео- и текстовую трансляцию читайте и смотрите на сайте НТВ.

    Новости по теме

    Большая пресс-конференция Путина — 2016

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru