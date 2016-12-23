Глава государства ответил на вопрос одного из иностранных журналистов, о возможном переносе даты выборов президента. возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента.
«Возможно, но нецелесообразно», — ответил Владимир Путин, улыбаясь.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждение вопроса о возможном переносе даты выборов президента РФ в СМИ — «гаданием на кофейной гуще».
Сегодня глава государства отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов в Москве. Прямую видео- и текстовую трансляцию читайте и смотрите на сайте НТВ.
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