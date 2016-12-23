Владимир Путин внимательно следит за расследованием убийства Немцова

Глава государства добавил, что поддерживает все, что делает следствие по выявлению всех обстоятельств и всех причастных к покушению на известного политика.
«Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийство Немцова», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции, которая проходит сегодня в Москве.
Напомним, Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Предполагаемые исполнители преступления — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, они пошли на преступление за вознаграждение в 15 млн рублей. Предполагаемый заказчик и организатор убийства — Руслан Мухудинов, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.
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отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов.
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