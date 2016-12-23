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  • 23.12, 12:54

Владимир Путин внимательно следит за расследованием убийства Немцова

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Владимир Путин внимательно следит за расследованием убийства Немцова

Владимир Путин внимательно следит за расследованием убийства Немцова

Глава государства добавил, что поддерживает все, что делает следствие по выявлению всех обстоятельств и всех причастных к покушению на известного политика.

«Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийство Немцова», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции, которая проходит сегодня в Москве.

Напомним, Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Предполагаемые исполнители преступления — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, они пошли на преступление за вознаграждение в 15 млн рублей. Предполагаемый заказчик и организатор убийства — Руслан Мухудинов, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Прямую трансляцию пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным смотрите на сайте НТВ. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов.

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