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  • 23.12, 12:55
Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым. Немцов, президент РФ, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым

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Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым

Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым

    Президент РФ Владимир Путин призвал не делать преждевременных выводов относительно громких уголовных дел, которые касаются крупных чиновников.

    В ходе пресс-конференции журналист попросил главу государства дать оценку коррупционным скандалам с главой ФТС Андреем Бельяниновым и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.

    Путин отметил, что в отношении Бельянинова не было никаких уголовных дела, а также назвал недопустимым то, что неподтвержденные данные о следственных действиях в отношении главы ФТС были выброшены в СМИ.

    Что касается Улюкаева, то президент призвал не делать преждевременных выводов в отношении дела бывшего министра. Тем не менее, по мнению Путин, у него было достаточно информации для того, чтобы лишить министра доверия.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я с Улюкаевым не разговаривал. Тех материалов, которые были предоставлены, достаточно для того, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия».

    Президент подчеркнул при этом до решения суда по этому делу делать какие-либо выводы «нецелесообразно и вредно».

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