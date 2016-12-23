Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым

Президент РФ Владимир Путин призвал не делать преждевременных выводов относительно громких уголовных дел, которые касаются крупных чиновников.
Путин отметил, что в отношении Бельянинова не было никаких уголовных дела, а также назвал недопустимым то, что неподтвержденные данные о следственных действиях в отношении главы ФТС были выброшены в СМИ.
Что касается Улюкаева, то президент призвал не делать преждевременных выводов в отношении дела бывшего министра. Тем не менее, по мнению Путин, у него было достаточно информации для того, чтобы лишить министра доверия.
Владимир Путин, президент РФ: «Я с Улюкаевым не разговаривал. Тех материалов, которые были предоставлены, достаточно для того, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия».
Президент подчеркнул при этом до решения суда по этому делу делать какие-либо выводы «нецелесообразно и вредно».
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