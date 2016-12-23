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  • 23.12, 12:55
«Руки опускать нельзя»: Путин призвал вписываться в технологическую революцию. Путин, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Руки опускать нельзя»: Путин призвал вписываться в технологическую революцию

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«Руки опускать нельзя»: Путин призвал вписываться в технологическую революцию

«Руки опускать нельзя»: Путин призвал вписываться в технологическую революцию

    Владимир Путин не согласен с мнением о том, что проблема российской экономики в невосприимчивости к достижениям науки и высокотехнологичных отраслей.

    По словам главы государства, экспорт IT-технологий, который несколько лет назад был практически нулевой, уже достиг 7 млрд долларов.

    Выступая на большой пресс-конференции, президент также отметил, что многие отрасли российской экономики являются абсолютно конкурентоспособными. Более того, по многим направлениям РФ является лидером, в частности, в ядерных технологиях, ракетно-космической сфере и военных технологиях. Правительству поставлена задача применить успехи в оборонке и в гражданской сфере.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я считаю, что только руки опускать нельзя. У нас есть все основания полагать, что мы не только будем лидерами по многим направлениям, но и сохраним это лидерство на многие десятилетия. Нам нужно вписаться в общемировой тренд современной технической революции. У нас есть для этого все шансы».

    Трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.

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