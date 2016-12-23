«Руки опускать нельзя»: Путин призвал вписываться в технологическую революцию

Владимир Путин не согласен с мнением о том, что проблема российской экономики в невосприимчивости к достижениям науки и высокотехнологичных отраслей.
Выступая на большой пресс-конференции, президент также отметил, что многие отрасли российской экономики являются абсолютно конкурентоспособными. Более того, по многим направлениям РФ является лидером, в частности, в ядерных технологиях, ракетно-космической сфере и военных технологиях. Правительству поставлена задача применить успехи в оборонке и в гражданской сфере.
Владимир Путин, президент РФ: «Я считаю, что только руки опускать нельзя. У нас есть все основания полагать, что мы не только будем лидерами по многим направлениям, но и сохраним это лидерство на многие десятилетия. Нам нужно вписаться в общемировой тренд современной технической революции. У нас есть для этого все шансы».
Трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
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