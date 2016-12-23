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  • 23.12, 12:54

Родившую от 12-летнего мальчика цыганку осудили на два года

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Родившую от 12-летнего мальчика цыганку осудили на два года

Родившую от <nobr>12-летнего</nobr> мальчика цыганку осудили на два года

Пугачёвский районный суд Саратовской области приговорил к ограничению свободы сроком на два года Билану Бурлуцкую, обвиняемую в половом сношении с 12-летним мальчиком, от которого она родила сына.

Как сообщается в материалах следствия, в ноябре 2015 года Билана Бурлуцкая дважды вступила в половое сношение с 12-летним мальчиком, с которым она якобы «заключила брак по цыганским обычаям». Девушка забеременела и в июле 2016 года родила сына, после чего о ситуации стало известно правоохранительным органам.

Бурлуцкая признана виновной по статье «половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Заседание проходило в закрытом режиме.

Источник в правоохранительных органах области ранее сообщил РИА Новости, что 19-летняя девушка и ее 12-летний возлюбленный воспитывались в цыганских семьях, и сейчас живут совместно.

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