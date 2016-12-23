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  • 23.12, 12:54

Фуркад возмущен отменой этапа КМ по биатлону в Тюмени

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Фуркад возмущен отменой этапа КМ по биатлону в Тюмени

Фуркад возмущен отменой этапа КМ по биатлону в Тюмени

Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад выразил возмущение отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Лидер сезона заявил, что ему хотелось бы, чтобы были наказаны те, кто использовал запрещенные вещества, а не болельщики, ждавшие состязаний.

При этом в своем Twitter французский биатлонист отметил, что санкции необходимо принимать только в том случае, если есть реальные доказательства.

Напомним, накануне стало известно, что Союз биатлонистов России отказался от проведения юниорского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени, запланированных на следующий год. Об этом стало известно после заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене, который был созван в связи с допинговым скандалом.

В IBU не стали отстранять всю российскую сборную. Временную дисквалификацию получили только два биатлониста. В отношении еще 29 человек проведут тщательное расследование.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, сразу несколько стран заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

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