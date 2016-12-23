Фуркад возмущен отменой этапа КМ по биатлону в Тюмени

Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад выразил возмущение отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.
При этом в своем Twitter французский биатлонист отметил, что санкции необходимо принимать только в том случае, если есть реальные доказательства.
Союз биатлонистов России отказался от проведения юниорского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени, запланированных на следующий год. Об этом стало известно после заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене, который был созван в связи с допинговым скандалом.
В IBU не стали отстранять всю российскую сборную. Временную дисквалификацию получили только два биатлониста. В отношении еще 29 человек проведут тщательное расследование.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, сразу несколько стран заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
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