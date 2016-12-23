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  • 23.12, 12:55

Трассы в трех регионах Сибири закроют для автобусов из-за морозов

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Трассы в трех регионах Сибири закроют для автобусов из-за морозов

Трассы в трех регионах Сибири закроют для автобусов <nobr>из-за</nobr> морозов

Из-за аномальных морозов в Сибири для движения автобусов закроют три федеральных трассы.

Федеральные трассы для движения междугородних автобусов закроют в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь». В ведомстве также уточнили, что трассы будут закрыты до утра субботы.

Из сообщения ведомства: «С 17:00 (13:00 мск) 23 декабря в связи с похолоданием до минус 40–45 градусов будут закрыты для междугороднего пассажирского транспорта федеральные автодороги в границах Новосибирской и Кемеровской областей — до 09:00 (5:00 мск) 24 декабря, в границах Томской области — до 10:00 (6:00 мск) 24 декабря».

Автовладельцам рекомендуют отложить дальние поездки, особенно если транспортное средство работает на дизельном топливе, либо передвигаться группами от двух машин. При себе советую иметь запас топлива, теплых вещей, продуктов, горячего чая и исправные средства связи, передает ТАСС.

В настоящее время в Томске наблюдается около 35 градусов мороза, в Новосибирске — около 30, в Кемерове — около 28. Ночью ожидается похолодание.

Ранее сообщалось, что из-за 50-градусных морозов на границе Югры и Ямала застряли более 30 большегрузов. У машин отказала ходовая часть.

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