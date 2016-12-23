В Еврейской АО четверо мужчин умерли после застолья с антифризом

Следователи выясняют обстоятельства гибели четырех жителей Еврейской автономной области, отравившихся антифризом.
После этого четверо мужчина устроили двухдневное застолье. Однако после возлияний у них появились одинаковые симптомы — тошнота, слабость и проблемы с дыханием. В результате двое мужчин скончались в доме, где проходило застолье. Еще двое пострадавших были госпитализированы и позднее умерли в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Красную жидкость отправили на химическое исследование. Выяснилось, что мужчины отравились антифризом, сообщили в управлении СК по ЕАО.
Отметим, что сейчас также продолжается расследование массового отравления метанолом в Иркутске. По последним данным, его жертвами стали 74 человека, более 30 остаются в больницах города. Уже задержаны 13 человек, двое из них до окончания расследования помещены под домашний арест.
Комментарии