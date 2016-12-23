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  • 23.12, 12:54

В Еврейской АО четверо мужчин умерли после застолья с антифризом

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В Еврейской АО четверо мужчин умерли после застолья с антифризом

В Еврейской АО четверо мужчин умерли после застолья с антифризом

Следователи выясняют обстоятельства гибели четырех жителей Еврейской автономной области, отравившихся антифризом.

Трагедия произошла в селе Калинино Ленинского района. По предварительным данным, местный житель на свалке нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью. Попробовав ее, мужчина решил, что жидкость пригодна для употребления в качестве алкоголя и принес канистру домой. О находке он рассказал своим приятелям.

После этого четверо мужчина устроили двухдневное застолье. Однако после возлияний у них появились одинаковые симптомы — тошнота, слабость и проблемы с дыханием. В результате двое мужчин скончались в доме, где проходило застолье. Еще двое пострадавших были госпитализированы и позднее умерли в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Красную жидкость отправили на химическое исследование. Выяснилось, что мужчины отравились антифризом, сообщили в управлении СК по ЕАО.

Отметим, что сейчас также продолжается расследование массового отравления метанолом в Иркутске. По последним данным, его жертвами стали 74 человека, более 30 остаются в больницах города. Уже задержаны 13 человек, двое из них до окончания расследования помещены под домашний арест.

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