Журналисты попали под обстрел ВСУ в районе Дебальцево

Группа журналистов попала под обстрел украинских силовиков во время записи интервью с мирными жителями под Дебальцевом.
Из сообщения: «Благодаря оперативным действиям военнослужащих Народной милиции их удалось эвакуировать в безопасное место, они не пострадали».
В штабе также добавили, что информации о жертвах среди мирного населения нет. При обстреле разрушен жилой дом.
Ранее сообщалось, что в районе Дебальцево украинские силовики пытаются прорвать позиции ополчения. Они ежедневное обстреливают мирные поселки сотнями снарядов и мин.
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