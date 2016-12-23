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  • 23.12, 11:53

Журналисты попали под обстрел ВСУ в районе Дебальцево

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Журналисты попали под обстрел ВСУ в районе Дебальцево

Журналисты попали под обстрел ВСУ в районе Дебальцево

Группа журналистов попала под обстрел украинских силовиков во время записи интервью с мирными жителями под Дебальцевом.

Как рассказали в штабе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, под обстрел попали журналисты ANNA-News, «Лугансинформцентра» и News Front. Это произошло около 09:30 в поселке Нижнее Лозовое во время записи интервью с женщиной, пострадавшей от обстрелов.

Из сообщения: «Благодаря оперативным действиям военнослужащих Народной милиции их удалось эвакуировать в безопасное место, они не пострадали».

В штабе также добавили, что информации о жертвах среди мирного населения нет. При обстреле разрушен жилой дом.

Ранее сообщалось, что в районе Дебальцево украинские силовики пытаются прорвать позиции ополчения. Они ежедневное обстреливают мирные поселки сотнями снарядов и мин.

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