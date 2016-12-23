Иностранца избили до смерти в одном из ТЦ в Москве

В торговом центре «Москва» нашли погибшего гражданина Китая.
Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина на юго-востоке Москвы и уже связалось с его родственниками для отправки тела на родину.
Гоу Юнхай, пресс-атташе посольства КНР в РФ: «Мы подтверждаем гибель нашего гражданина. Наше посольство уделяет большое внимание этому инциденту, поэтому еще вчера наш консульский отдел связался с российскими правоохранителями и помогает родственникам погибшего китайского гражданина для обсуждения отправки тела на родину. Когда, как и каким образом, мы сейчас решаем».
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, покупателя били трое неизвестных, одетые в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы.
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