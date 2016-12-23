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  • 23.12, 11:53

Иностранца избили до смерти в одном из ТЦ в Москве

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Иностранца избили до смерти в одном из ТЦ в Москве

Иностранца избили до смерти в одном из ТЦ в Москве

В торговом центре «Москва» нашли погибшего гражданина Китая.

ЧП произошло в столичном районе Люблино. Забитого до смерти гражданина Китая обнаружили накануне вечером в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре.

Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина на юго-востоке Москвы и уже связалось с его родственниками для отправки тела на родину.

Гоу Юнхай, пресс-атташе посольства КНР в РФ: «Мы подтверждаем гибель нашего гражданина. Наше посольство уделяет большое внимание этому инциденту, поэтому еще вчера наш консульский отдел связался с российскими правоохранителями и помогает родственникам погибшего китайского гражданина для обсуждения отправки тела на родину. Когда, как и каким образом, мы сейчас решаем».

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, покупателя били трое неизвестных, одетые в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы.

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