Совфед: ИГИЛ готовит «расстрельные списки» российских дипломатов

В Совете Федерации заявили о необходимости усилить безопасность российских диппредставительств.
В связи с этим Умаханов призвал поручить международному и оборонному комитетам Совфеда подготовить предложения по усилению безопасности российских диппредставительств, их сотрудников и членов их семей, передает РИА Новости.
в спину выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который после нападения был ликвидирован спецназом.
Сейчас ведется расследование теракта. Поступала информация о том, что у Алтынташа нашли записи исламистского и джихадистского толка, а также книги книги об «Аль-Каиде» и джихаде.
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