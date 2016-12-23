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  • 23.12, 10:53

Совфед: ИГИЛ готовит «расстрельные списки» российских дипломатов

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Совфед: ИГИЛ готовит «расстрельные списки» российских дипломатов

Совфед: ИГИЛ готовит «расстрельные списки» российских дипломатов

В Совете Федерации заявили о необходимости усилить безопасность российских диппредставительств.

По словам вице-спикера Совфеда Ильяса Умаханова, сейчас «просачивается информация» о том, что боевики запрещенного «Исламского государства» и других террористических группировок готовят «расстрельные списки» дипломатов.

В связи с этим Умаханов призвал поручить международному и оборонному комитетам Совфеда подготовить предложения по усилению безопасности российских диппредставительств, их сотрудников и членов их семей, передает РИА Новости.

Напомним, 62-летний Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Послу в спину выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который после нападения был ликвидирован спецназом.

Сейчас ведется расследование теракта. Поступала информация о том, что у Алтынташа нашли записи исламистского и джихадистского толка, а также книги книги об «Аль-Каиде» и джихаде.

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