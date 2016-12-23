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  • 23.12, 13:57
Власти Краснодара запретили все бесплатные парковки в центре города. Краснодар, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти Краснодара запретили все бесплатные парковки в центре города

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Власти Краснодара запретили все бесплатные парковки в центре города

Власти Краснодара запретили все бесплатные парковки в центре города

    Краснодарские власти решили бороться с пробками, почти не оставив водителям шанса припарковать машину в центре города бесплатно. В зону платной стоянки при этом попали места практически у всех поликлиник, роддомов и школ города.

    Пока автомобилисты возмущаются, а активисты проверяют законность такого решения, корреспондент НТВ Сергей Пикулин узнал, есть ли от нововведения хоть какая-то польза.

    Результаты проверки, проведенной активистами Народного фронта, неутешительны. Большинство медицинских учреждений Краснодара вообще не имеют оборудованных, бесплатных парковок. Сейчас возле городских больниц машину можно оставить только на платной стоянке. За парковку вне отведенной зоны машину заберет эвакуатор.

    Конкретный пример — краевой перинатальный центр: ни одного бесплатного места. По мнению общественников, это как раз тот случай, когда бизнес не несет социальной ответственности. В Краснодаре почти все платные парковки принадлежат частным инвесторам. Цены разные — от 30 до 200 рублей в час. Подробнее — в репортаже НТВ.

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