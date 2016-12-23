В Тюмени после отмены КМ по биатлону начали возвращать деньги за билеты

Союз биатлонистов России отказался от проведения запланированных на следующий год юниорского Чемпионата мира в Псковской области, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

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Как подчеркнули в Союзе биатлонистов России, в сложившихся обстоятельствах СБР считает проведение международных соревнований невозможным. Сегодня в Тюмени уже начали возвращать деньги за купленные билеты.Об этом стало известно после заседания исполкома Международного союза биатлонистов в Мюнхене. Оно было созвано после того, как всемирное антидопинговое агентство передало в союз список из трех десятков российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов. Ранее несколько сборных, в том числе одна из сильнейших, норвежская, заявили о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира., Союз биатлонистов России: «Атмосфера подозрений, кривотолков не должна портить спортивный праздник, который, безусловно, присущ таким соревнованиям как Кубок мира и юниорский Чемпионат мира. После того как расследование закончится, мы рассчитываем, что мировой биатлон вернется в российский календарь, и Россия будет достойно представлена, как она была представлена все эти годы».Еще один важный итог встречи в Мюнхене — чиновники международного союза не пошли по пути легкоатлетической ассоциации и не стали отстранять всю российскую сборную: временную дисквалификацию получили только два человека из списка ВАДА (до окончания разбирательств их имена не разглашаются).В отношении еще 29 человек проведут тщательное расследование. Как заявил глава международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, одних подозрений для применения санкций недостаточно.