В Тюмени после отмены КМ по биатлону начали возвращать деньги за билеты

Союз биатлонистов России отказался от проведения запланированных на следующий год юниорского Чемпионата мира в Псковской области, а также этапа Кубка мира в Тюмени.
Об этом стало известно после заседания исполкома Международного союза биатлонистов в Мюнхене. Оно было созвано после того, как всемирное антидопинговое агентство передало в союз список из трех десятков российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов. Ранее несколько сборных, в том числе одна из сильнейших, норвежская, заявили о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира.
Константин Бойцов, Союз биатлонистов России: «Атмосфера подозрений, кривотолков не должна портить спортивный праздник, который, безусловно, присущ таким соревнованиям как Кубок мира и юниорский Чемпионат мира. После того как расследование закончится, мы рассчитываем, что мировой биатлон вернется в российский календарь, и Россия будет достойно представлена, как она была представлена все эти годы».
Еще один важный итог встречи в Мюнхене — чиновники международного союза не пошли по пути легкоатлетической ассоциации и не стали отстранять всю российскую сборную: временную дисквалификацию получили только два человека из списка ВАДА (до окончания разбирательств их имена не разглашаются).
В отношении еще 29 человек проведут тщательное расследование. Как заявил глава международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, одних подозрений для применения санкций недостаточно.
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