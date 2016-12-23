СМИ: в российских школах собираются ввести курс психологии

Министерство здравоохранения России предлагает ввести в средних школах курс психологии, который будут преподавать в рамках ОБЖ.Известия». Предполагается, что всего на психологическое просвещение школьников будет отведено 20 часов: урок будет проходить раз в неделю в течение 20 недель.
Одной из задач нового курса станет обучение детей противостоянию манипуляциям со стороны взрослых. Также учебники будут затрагивать важные для детей и подростков темы: от дружбы до первой любви и профилактики ранних беременностей, говорит главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.
Вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет решаться на правительственном уровне. Первое совещание,посвященное этому вопросу вопросу, пройдет в январе 2017 года, рассказал пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец.
Комментарии