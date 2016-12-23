МВД проверят Российский союз правообладателей Михалкова

Агентство по страхованию вкладов попросило МВД проверить несколько российских организаций, связанных с управлением авторскими правами. В том числе, Российский союз правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков. Как считают в АСВ, упомянутые организации могли участвовать в хищении денег вкладчиков «Мострансбанка».

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Лицензию у Мострансбанка ЦБ отозвал в мае этого года. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», Агентство по страхованию вкладов подозревает, что банк создал схему по незаконному выводу 1 миллиард 840 миллионов рублей. Как уточняет издание, деньги утекали через некую компанию «Проммо».А чтобы прикрыть хищения в отчетности, на счета этой компании периодически переводились деньги от других клиентов. Среди них называют Российское авторское общество, Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности и Российский союз правообладателей.И теперь АСВ просит проверить МВД просит проверить руководство организаций на причастность к схеме. Во Всероссийской организации интеллектуальной собственности и Российском союзе правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков сообщили «Коммерсанту», что счета в Мостранбанке у организаций были, но с компанией «Проммо» они не работали.