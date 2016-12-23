МВД проверят Российский союз правообладателей Михалкова

Агентство по страхованию вкладов попросило МВД проверить несколько российских организаций, связанных с управлением авторскими правами. В том числе, Российский союз правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков. Как считают в АСВ, упомянутые организации могли участвовать в хищении денег вкладчиков «Мострансбанка».
А чтобы прикрыть хищения в отчетности, на счета этой компании периодически переводились деньги от других клиентов. Среди них называют Российское авторское общество, Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности и Российский союз правообладателей.
И теперь АСВ просит проверить МВД просит проверить руководство организаций на причастность к схеме. Во Всероссийской организации интеллектуальной собственности и Российском союзе правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков сообщили «Коммерсанту», что счета в Мостранбанке у организаций были, но с компанией «Проммо» они не работали.
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