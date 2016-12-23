«Изменившие» Клинтон выборщики заплатят по тысяче долларов штрафа

По тысячи долларов заплатят четверо представителей коллегии выборщиков от американского штата Вашингтон а то, что во время прошедшего в начале этой недели голосования они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Голосование коллегии выборщиков прошло в США в минувший понедельник. Победил республиканец Дональд Трамп, он набрал 304 голоса, Хиллари Клинтон — 227 голосов. Эти результаты несколько разошлись с итогами голосования 8 ноября, так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению, передает ТАСС.
На измену Трампу в день голосования выборщиков пошли всего два республиканца: двое жителей Техаса поддержали экс-конгрессмена Рона Пола и губернатора штата Огайо Джона Кейсика.
Комментарии