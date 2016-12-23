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  • 23.12, 09:53

«Изменившие» Клинтон выборщики заплатят по тысяче долларов штрафа

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«Изменившие» Клинтон выборщики заплатят по тысяче долларов штрафа

«Изменившие» Клинтон выборщики заплатят по тысяче долларов штрафа

По тысячи долларов заплатят четверо представителей коллегии выборщиков от американского штата Вашингтон а то, что во время прошедшего в начале этой недели голосования они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Известно, что Хиллари Клинтон одержала победу на выборах президента США в штате Вашингтон. Представитель госсекретаря в этом штате заявил, что у недобросовестных выборщиков есть 60 дней на то, чтобы заплатить штраф. В обратном случае их ждет тяжба в суде.

Голосование коллегии выборщиков прошло в США в минувший понедельник. Победил республиканец Дональд Трамп, он набрал 304 голоса, Хиллари Клинтон — 227 голосов. Эти результаты несколько разошлись с итогами голосования 8 ноября, так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению, передает ТАСС.

В Вашингтоне выборщики обязаны голосовать за победителя выборов в этом штате, однако 4 из 12 членов коллегии это правило нарушили. Три выборщика поддержали вместо Клинтон экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, вообще не участвовавшего в предвыборной гонке, еще один член коллегии проголосовал за кандидата от индейского народа сиу.

На измену Трампу в день голосования выборщиков пошли всего два республиканца: двое жителей Техаса поддержали экс-конгрессмена Рона Пола и губернатора штата Огайо Джона Кейсика.

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