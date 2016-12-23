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  • 23.12, 09:52

Ми-8 с шестью пассажирами на борту вынужденно сел на Чукотке

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Ми-8 с шестью пассажирами на борту вынужденно сел на Чукотке

<nobr>Ми-8</nobr> с шестью пассажирами на борту вынужденно сел на Чукотке

В экстренных службах региона сообщили, что вынужденная посадка произошла из-за технических проблем.

Как сообщил источник РИА Новости, на борту вертолета могут находится шесть человек.

Источник в экстренных службах региона: «В 219 километрах юго-западнее населенного пункта Кепервеем вынужденно сел из-за отказа гидравлики вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек».

Вертолет принадлежит компании «ЧукотАвиа». К месту вынужденной посадки готовится вылететь поисковая группа. Известно, что пострадавших в результате инцидента нет.

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