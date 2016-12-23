Трамп не собирается устраивать пышную инаугурацию со звездами

Избранный президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что церемония по случаю его вступления в должность не будет пышной.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Так называемые знаменитости из списка „А“ все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон — прим. ред.), ничего. Я хочу людей».
The so-called «A» list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.
В переходной команде избранного президента сообщили, что на церемонию приглашены лишь несколько артистов, сообщает «Интерфакс».
прийти в день инаугурации на площадь перед Капитолием в Вашингтоне 20 января и побить рекорд по количеству человек. «Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд», — написал он.
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