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  • 23.12, 09:53

Трамп не собирается устраивать пышную инаугурацию со звездами

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Трамп не собирается устраивать пышную инаугурацию со звездами

Трамп не собирается устраивать пышную инаугурацию со звездами

Избранный президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что церемония по случаю его вступления в должность не будет пышной.

На церемонии по случаю инаугурации избранного президента США «не будет знаменитостей категории „А“», которые пытаются получить пригласительные билеты, подчеркивает Дональд Трамп в своем твите.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Так называемые знаменитости из списка „А“ все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон — прим. ред.), ничего. Я хочу людей».




В переходной команде избранного президента сообщили, что на церемонию приглашены лишь несколько артистов, сообщает «Интерфакс».

Ранее Дональд Трамп призвал своих сторонников прийти в день инаугурации на площадь перед Капитолием в Вашингтоне 20 января и побить рекорд по количеству человек. «Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд», — написал он.

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