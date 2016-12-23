Госдеп США призвал Россию отменить закон об иностранных агентах

Также США призвали Россию следовать международному законодательству в области защиты прав человека.
Госдепартамент США: «Призываем правительство России отменить этот закон сегодня и следовать своим обязательствам в области прав человека».
В документе американского ведомства отмечается, что 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», причислив к «иностранным агентам» 150-ю по счету организацию. «Использование термина „иностранный агент“ — сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими».
Госдепартамент отмечает, что под закон об иностранных агентах попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, организации против пыток, а также те, которые защищают перелетных птиц.
На заявление Кирби отреагировал сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter он посоветовал Вашингтону сначала отменить подобный закон у себя в стране.
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике: «Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?»
Госдеп призвал Россию отменить закон об иностр.агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 декабря 2016 г.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ будут расширять финансирование НКО, а также совершенствовать закон «об иностранных агентах». В США закон об иностранных агентах (FARA) запрещает правительственное финансирование из-за рубежа кандидатов в президенты, но никак ограничивает деятельность СМИ.
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