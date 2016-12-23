Минобороны и МЧС развернули в Алеппо два аэромобильных госпиталя

Российские медики оказывают помощь раненым из восточных кварталов города. Террористы превращали больницы в штабы и артиллерийские позиции, и если там и работали врачи, то лечили они боевиков, а не мирное население.
Накануне восточные кварталы Алеппо покинула последняя группа сдавшихся боевиков. Местные жители вышли на улицы, чтобы отпраздновать полное освобождение сирийского города. По словам представителя национальной армии, в городе восстановлена безопасность и стабильность.
Жители гуляли до глубокой ночи, улицы были заполнены машинами и людьми с флагами Сирии и России, играла музыка и горели праздничные гирлянды. В одном из кварталов освобожденного Алеппо даже поставили елку. Горожане рассказали, как ждали этого дня на протяжении пяти лет, и выразили надежду, что в ближайшее время все города Сирии будут освобождены от боевиков и смогут вернуться к мирной жизни.
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