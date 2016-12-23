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  • 23.12, 08:12
Минобороны и МЧС развернули в Алеппо два аэромобильных госпиталя. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минобороны и МЧС развернули в Алеппо два аэромобильных госпиталя

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Минобороны и МЧС развернули в Алеппо два аэромобильных госпиталя

Минобороны и МЧС развернули в Алеппо два аэромобильных госпиталя

    Российские медики оказывают помощь раненым из восточных кварталов города. Террористы превращали больницы в штабы и артиллерийские позиции, и если там и работали врачи, то лечили они боевиков, а не мирное население.

    Ежедневно специалисты осматривают по полторы сотни жителей и помощь уже получили 2 тысячи 700 человек. У многих людей запущенные инфицированные ранения от взрывов. И единственный шанс на спасение у таких пациентов — высокотехнологичные методы, которые используют российские врачи.

    Накануне восточные кварталы Алеппо покинула последняя группа сдавшихся боевиков. Местные жители вышли на улицы, чтобы отпраздновать полное освобождение сирийского города. По словам представителя национальной армии, в городе восстановлена безопасность и стабильность.

    Жители гуляли до глубокой ночи, улицы были заполнены машинами и людьми с флагами Сирии и России, играла музыка и горели праздничные гирлянды. В одном из кварталов освобожденного Алеппо даже поставили елку. Горожане рассказали, как ждали этого дня на протяжении пяти лет, и выразили надежду, что в ближайшее время все города Сирии будут освобождены от боевиков и смогут вернуться к мирной жизни.

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