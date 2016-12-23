Главные темы пресс-конференции Путина: экономика, социальная сфера, Сирия, США

Сегодня Владимир Путин проведет ежегодную большую
пресс-конференцию — 12-ю по счету. Она должна была состояться в четверг, но была перенесена. Президент в этот день принимал участие в прощании с убитым в Турции дипломатом Андреем Карловым.
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Как сообщают в Кремле, на пресс-конференцию аккредитовалось много американских журналистов, некоторые из них специально для этого приехали из-за океана. Песков подчеркнул, что к подготовке мероприятия привлекаются все министерства и ведомства, а президент «скрупулезно вычитывает» предоставленные ему справки и аналитические материалы.
Общение Путина с журналистами традиционно длится несколько часов, рекорд был поставлен в 2008-м, тогда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течении которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов.
Пресс-конференция Владимира Путина будет транслироваться на сайте НТВ.Ru. Начало в 12:00.
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