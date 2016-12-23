Штабу Трампа пришлось объяснять его слова о расширении ядерного потенциала

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны значительно расширить свой ядерный арсенал. Эта излишне лаконичная и многозначительная реплика, опубликованная в Twitter, вынудила представителей Трампа объяснять, что имел в виду будущий президент.Twitter появилось сообщение о том, что «США должны укреплять и расширять свои ядерные возможности до тех пор, пока мир не придет в чувство в том, что касается распространения ядерного оружия».
После этого соцети заполнили ядовитые комментарии. И представителям Трампа пришлось объясняться. В переходном штабе республиканца заявили, что он говорил о необходимости ограничить распространение ядерного оружия, особенно, среди террористов и стран-изгоев.
Джейсон Миллер, представитель избранного президента США Джейсон Миллер: «Эти слова относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций, а также нестабильных и мошеннических режимов».
Многочисленные противники избранного президента не стесняются выражать свое недовольство Трампом не только в Сети. Дочь миллиардера Иванка Трамп лицом к лицу столкнулась с одним из недовольных ее отцом в аэропорту. К ней начал приставать один из пассажиров самолета, на котором она вместе с семьей собиралась лететь на Гавайи, высказывая ей претензии, что «Трамп разрушает США». Иванка на эти слова внимания не обратила и продолжила играть с детьми. А пристававшего к ней пассажира сняли с рейса.
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