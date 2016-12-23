Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков

Дождливая погода не помешала жителям Алеппо выйти на улицы, чтобы отпраздновать полное освобождение сирийского города от боевиков.

Сирийское командование объявило о полном освобождении Алеппо от боевиков. По словам представителя национальной армии, в городе восстановлена безопасность и стабильность.В командовании вооруженными силами САР подчеркнули, что победа в Алеппо является переломным моментом в войне против терроризма.Накануне восточные кварталы Алеппо покинула последняя группа сдавшихся боевиков.До глубокой ночи жители Алеппо массово отмечали освобождение города. Улицы были заполнены машинами и людьми с флагами Сирии и России, играла музыка и горели праздничные гирлянды. В одном из кварталов освобожденного Алеппо даже поставили елку.Горожане рассказывают, как ждали этого дня на протяжении пяти лет, и выражают надежду, что в ближайшее время все города Сирии будут освобождены от боевиков и смогут вернуться к мирной жизни.Подробности — в репортаже.