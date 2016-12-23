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  • 23.12, 08:14
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков

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Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков

Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков

    Дождливая погода не помешала жителям Алеппо выйти на улицы, чтобы отпраздновать полное освобождение сирийского города от боевиков.

    Сирийское командование объявило о полном освобождении Алеппо от боевиков. По словам представителя национальной армии, в городе восстановлена безопасность и стабильность.

    В командовании вооруженными силами САР подчеркнули, что победа в Алеппо является переломным моментом в войне против терроризма.
    Накануне восточные кварталы Алеппо покинула последняя группа сдавшихся боевиков.

    До глубокой ночи жители Алеппо массово отмечали освобождение города. Улицы были заполнены машинами и людьми с флагами Сирии и России, играла музыка и горели праздничные гирлянды. В одном из кварталов освобожденного Алеппо даже поставили елку.

    Горожане рассказывают, как ждали этого дня на протяжении пяти лет, и выражают надежду, что в ближайшее время все города Сирии будут освобождены от боевиков и смогут вернуться к мирной жизни.

    Подробности — в репортаже.

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