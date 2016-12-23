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  • 23.12, 04:11

Полиция Австралии сообщила о предотвращении запланированных на Рождество терактов

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Полиция Австралии сообщила о предотвращении запланированных на Рождество терактов

Полиция Австралии сообщила о предотвращении запланированных на Рождество терактов

В результате контртеррористической операции в Мельбурне арестовано 7 человек. Подозреваемые планировали совершить несколько терактов в рождественские праздники в местах массового скопления людей.

Как сообщают австралийские СМИ, в результате спецоперации в Мельбурне задержаны лица, подозреваемые в причастности к террористическим организациям. По данным различных изданий, задержаны от пяти до семи человек.

В ходе операции спецназ провел обыски в ряде домов в северном районе Мельбурна.

Грэм Эштон, глава полиции австралийского штата Виктория, заявил, что за подозреваемыми уже давно велась слежка. Задержанные планировали в рождественские праздники совершить теракты на вокзале Мельбурна, в соборе Святого Павла и на одной из городских площадей.

Напомним, во всем мире усилены меры безопасности после того, как в столице Германии 19 декабря террорист угнал грузовик и намеренно задавил людей на рождественской ярмаркеЛичность предполагаемого террориста уже установлена, им оказался гражданин Туниса Анис Амри. За информацию о его местонахождении немецкие власти пообещали 100 тысяч евро награды.

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