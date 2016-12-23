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  • 23.12, 04:11
По улицам Новороссийска ездит новогодняя маршрутка с Дедом Морозом за рулем. Новороссийск, Новый год, общественный транспорт, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

По улицам Новороссийска ездит новогодняя маршрутка с Дедом Морозом за рулем

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По улицам Новороссийска ездит новогодняя маршрутка с Дедом Морозом за рулем

По улицам Новороссийска ездит новогодняя маршрутка с Дедом Морозом за рулем

По улицам Новороссийска ездит новогодняя маршрутка с Дедом Морозом за рулем
  • Фото: stroganova_o/ instagram.com

    • Жители Новороссийска в эти предновогодние дни готовы сделать крюк и доехать на работу с пересадкой, лишь бы только попасть в маршрутное такси, которое местные жители назвали «Легенда номер 21».

    Автором новогодней инициативы стал водитель автобуса, курсирующего по 21 маршруту Михаил Бабаян. Все это он делает абсолютно бесплатно. Пассажиры платят за проезд по тарифу, как и во всех остальных маршрутках. А фрукты, сладости и напитки Михаил покупает за свой счет.

    Это ведь очень приятно: входишь зимним утром в маршрутку, а там чисто, тепло, накрыт стол, есть елка, Снегурочка, а за рулем Дед Мороз. Кстати, шампанское на столе безалкогольное, так что новороссийские работодатели могут не волноваться: сотрудники доедут до работы трезвыми.

    Михаил говорит, что ему нравится дарить людям радость, поэтому такой праздник он устраивает уже шестой год подряд.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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