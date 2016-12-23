По улицам Новороссийска ездит новогодняя маршрутка с Дедом Морозом за рулем

Жители Новороссийска в эти предновогодние дни готовы сделать крюк и доехать на работу с пересадкой, лишь бы только попасть в маршрутное такси, которое местные жители назвали «Легенда номер 21».
Это ведь очень приятно: входишь зимним утром в маршрутку, а там чисто, тепло, накрыт стол, есть елка, Снегурочка, а за рулем Дед Мороз. Кстати, шампанское на столе безалкогольное, так что новороссийские работодатели могут не волноваться: сотрудники доедут до работы трезвыми.
Михаил говорит, что ему нравится дарить людям радость, поэтому такой праздник он устраивает уже шестой год подряд.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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