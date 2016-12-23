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  • 23.12, 04:12
Почему благотворительность в России становится трендом: расследование НТВ. благотворительность, волонтеры, соцсети, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Почему благотворительность в России становится трендом: расследование НТВ

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Почему благотворительность в России становится трендом: расследование НТВ

Почему благотворительность в России становится трендом: расследование НТВ

    Из-за аномальных морозов на трассе под городом Ноябрьск застряли десятки фур. На призыв о помощи откликнулись простые жители города. Волонтеры привезли водителям воду, продукты и даже теплую бытовку. И это далеко не единственный случай, когда обычные россияне стремятся помогать окружающим.

    Разного рода благотворительные акции сейчас очень популярны. Даже собственную свадьбу, как выяснилось, можно превратить в акцию гуманизма. А вот чем объяснить эту тенденцию: кризис, мода или все-таки общество становится более милосердным, выяснял корреспондент НТВ Дмитрий Кирюшкин.

    Маленькая табличка в неприметном закутке магазина: так выглядит народная благотворительность в Благовещенске. Каждый, кому не хватает денег на хлеб, может бесплатно взять себе буханку или батон.

    Елена Золото, волонтер: «Хочется помогать людям, хочется что-то хорошее сделать в этой жизни. Главная идея, что это могут делать все люди. Приходит любой человек, берет себе булку домой, а второй батон хлеба покупает и выкладывает на лоток. И магазину выгода, и человеку хорошо на душе».

    Поставить такой лоток женщине разрешили пока только в одном магазине. Волонтер надеется, что на благотворительную акцию рано или поздно откликнутся и другие торговые точки.

    Безвозмездно помогать окружающим — новый благотворительный тренд. Откуда у россиян появилась такая любовь к ближнему? И почему именно сейчас? Психологи уверены: виновата нестабильная экономическая ситуация в стране.

    Анетта Орлова, психолог: «Когда сложные времена люди начинают замечать много всего вокруг. В том числе и то, что кто-то нуждается в их помощи».

    Помочь — это и убрать снег со двора пожилой бабушки, и принести продукты пенсионерке прямо домой. Или сделать самое необычное пожертвование года.

    Такой свадьбы, как эта, возможно, не было никогда. Жених и невеста попросили не покупать им подарки, а пожертвовать собранные на празднике деньги в детский хоспис.

    Лида Монива, замдиректора детского хосписа: «Когда свадьба закончилась, они нам радостные позвонили и сказали, что набралось более 200 тысяч рублей для детей. Это почти аппарат искусственной вентиляции легких».

    Любовь и Роман не собирались придавать эту историю огласке. Не успели отгулять одну благотворительную свадьбу, как появилась еще одна пара, решившая отдать собранные деньги детям.

    Любовь, волонтер: «Наш поступок выглядит для всех чем-то необычным. Пусть берут пример, я только рада».

    Еще одна причина, почему люди стали массово заниматься благотворительностью, это Интернет. Недавно появился любопытный благотворительный флешмоб. Смысл такой: нужно сделать какое-то доброе дело, например, купить носки у бабушки-продавца. После этого нужно сделать фотографию с бабушкой и выложить в соцсети с хэштегом #купиубабушки.

    Неизвестно где придумали этот флешмоб, но очевидно. что он охватил уже всю Россию. В том числе и Тверь, где волонтеры выходят на улицу и помогают бабушкам заработать хоть небольшие, но все же деньги.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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