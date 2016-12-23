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  • 23.12, 13:58
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Как секты ставят на поток выкачивание денег: расследование НТВ

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Как секты ставят на поток выкачивание денег: расследование НТВ

Как секты ставят на поток выкачивание денег: расследование НТВ

    Основатель сайентологической церкви Рон Хаббард умер еще 30 лет назад, однако его последователи, в том числе и российские, продолжают отмечать его дни рождения и собирать деньги.

    Взносы от так называемых гуманитариев составляют миллионы рублей. А для того, чтобы стать бароном сайентологической церкви, придется заплатить в разы больше. Выручку от торговли своими титулами сайентологи обещают направлять на строительство новых церквей. Но на практике все отказывается совершенно не так, в чем и убедились прибывшие с обыском петербургские оперативники.

    Помимо интересных документов, они обнаружили массу шпионского оборудования. Выяснилось, что сайентологи постоянно следят за своими адептами, допрашивают на детекторе лжи и ведут съемки скрытой камерой.

    Александр Невеев, эксперт: «Там жучки повсюду, там просто нет мест, которые не прослушиваются, в которых не ведется видеозапись. Такая запись осуществляется даже в спальнях, в туалетах. Как и в любой тоталитарной секте, сайентолог не может в принципе остаться один, так чтобы он не был под контролем вожаков этой организации».

    А в Самаре расследуют деятельность еще одной бизнес-секты: так называемой Академии развития Светланы Пеуновой. Ее основательница, сама объявившая себя святой, то собиралась стать президентом страны, то разрабатывала для своих адептов план захвата Самарской области.

    Что общего у этих коммерческо-религиозных организаций? Почему обычные люди берут неподъемные кредиты и продают последнее, чтобы отнести деньги в подобные секты? Эксклюзивные подробности расследования и уникальные кадры оперативных съемок — в программе «ЧП. Расследование».

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