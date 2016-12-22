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  • 23.12, 04:06

Трамп: США следует расширить свой ядерный потенциал

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Трамп: США следует расширить свой ядерный потенциал

Трамп: США следует расширить свой ядерный потенциал

Избранный президент США считает, что его страна должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.

По мнению избранного президента США, его стране следует укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп, избранный президент США: «США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир образумится относительно ядерных бомб».




Летом в интервью газете The New York Times Трамп предположил, что часть американского ядерного оружия, может быть небоеспособной и заявил, что готов начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны.

А еще весной на встрече со своими сторонниками в Нью-Йорке Трамп заявлял, что США следует чрезвычайно осторожно подходить к вопросу применения ядерного потенциала. Трамп также в многочисленных интервью заявлял о недопустимости применения Соединенными Штатами ядерного оружия, напоминает ТАСС.

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