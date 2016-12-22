Трамп: США следует расширить свой ядерный потенциал

Избранный президент США считает, что его страна должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.Twitter.
Дональд Трамп, избранный президент США: «США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир образумится относительно ядерных бомб».
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.
Летом в интервью газете The New York Times Трамп предположил, что часть американского ядерного оружия, может быть небоеспособной и заявил, что готов начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны.
А еще весной на встрече со своими сторонниками в Нью-Йорке Трамп заявлял, что США следует чрезвычайно осторожно подходить к вопросу применения ядерного потенциала. Трамп также в многочисленных интервью заявлял о недопустимости применения Соединенными Штатами ядерного оружия, напоминает ТАСС.
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