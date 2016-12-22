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  • 23.12, 04:08

«Стратегический поворот»: Алеппо полностью освобожден от боевиков

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«Стратегический поворот»: Алеппо полностью освобожден от боевиков

«Стратегический поворот»: Алеппо полностью освобожден от боевиков

Сирийские власти сообщили, что все боевики оставили Алеппо.

Сегодня через КПП «Рамусе» на юго-западе города прошли последние четыре автобуса с боевиками. Теперь весь Алеппо находится под полным контролем сирийской армии.

При этом в командовании вооруженными силами САР отметили, что победа в Алеппо является переломным моментом в войне против терроризма. Теперь в город после нескольких лет войны вернулись мир и безопасность, передает ТАСС.

Из заявления командования вооруженными силами Сирии: «В городе восстановлена безопасность после ухода из него остатков банд террористов. Победа в Алеппо является стратегическим поворотом и важным переломным моментом в войне против терроризма. Она наносит сокрушительный удар по тем силам, которые поддерживали террористический заговор против Сирии».

Напомним, 12 декабря стало известно, что сирийские войска после нескольких месяцев боев установили контроль над восточным Алеппо.

После этого было заключено соглашение об эвакуации блокированных в Алеппо боевиков. Отправка колонн продолжалась в течение двух недель. Всего из восточной части города было вывезено порядка 34 тыс. человек, в том числе 4 тыс. членов вооруженных группировок.

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