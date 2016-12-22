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  • 23.12, 04:08

ISU отобрал у Челябинска финал КМ по конькобежному спорту

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ISU отобрал у Челябинска финал КМ по конькобежному спорту

ISU отобрал у Челябинска финал КМ по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Как заявили в ISU, финал Кубка мира решено провести в другой стране в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом в ISU отметили, что организаторы этапа КМ в Челябинске готовились к мероприятию с «энтузиазмом, профессионализмом и преданностью делу», однако в «это трудное время и в чрезвычайных обстоятельствах благоразумно» не проводить соревнования в России.

Между тем в Союзе конькобежцев России (СКР) уже заявили, что решение отменить этап КМ из Челябинска стало большим разочарованием для тысяч болельщиков. При этом в СКР отметили, что обсудят с ISU компенсацию потерь из-за переноса соревнований, сообщает РИА Новости. Соревнования в Челябинске должны были пройти с 10 по 12 марта 2017 года.

Напомним, в начале декабря МОК продлил санкции в отношении России, касающиеся и проведения международных спортивных соревнований. Это решение было принято после публикации второй части доклада Макларена, в котором говорится о якобы действующей в России допинговой системе.

Отметим, что в связи со скандалом Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в Германию. А сегодня стало известно, что СБР принял решение об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года.

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