На воровской ужин в Питере заглянул спецназ Росгвардии

В Петербурге сотрудники Росгвардии и уголовного розыска пресекли бандитскую сходку.
У них были изъяты ножи, у некоторых при себе имелись и травматические пистолеты. Сопротивления мужчины не оказывали. Спецназ Росгвардии даже дал возможность задержанным расплатиться за услуги ресторана. Сейчас участники криминального ужина доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности.
Как уточняет «Фонтанка», около 30 человек, собравшиеся в «Невском паласе» представляли две группы. Половина — это жители Петербурга и несколько мурманчан. Вторая — уроженцы Чечни, часть из которых долгое время живет в Северной столице. Предметом их разговора была судьба петербургского коммерсанта, которого рэкетировали кавказцы, в связи с чем тот переехал с семьей в Таиланд.
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