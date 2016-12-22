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  • 23.12, 04:06
На воровской ужин в Питере заглянул спецназ Росгвардии. Санкт-Петербург, бандитизм, криминал, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На воровской ужин в Питере заглянул спецназ Росгвардии

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На воровской ужин в Питере заглянул спецназ Росгвардии

На воровской ужин в Питере заглянул спецназ Росгвардии

На воровской ужин в Питере заглянул спецназ Росгвардии

    В Петербурге сотрудники Росгвардии и уголовного розыска пресекли бандитскую сходку.

    Встреча криминальных авторитетов проходила в одном из ресторанов на Невском проспекте. По данным оперативников, они собирались обсудить вопросы распределения сфер влияния. В результате операции стражами правопорядка были задержаны 23 человека, все — неоднократно судимые жители 78-го региона.

    У них были изъяты ножи, у некоторых при себе имелись и травматические пистолеты. Сопротивления мужчины не оказывали. Спецназ Росгвардии даже дал возможность задержанным расплатиться за услуги ресторана. Сейчас участники криминального ужина доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности.

    Как уточняет «Фонтанка», около 30 человек, собравшиеся в «Невском паласе» представляли две группы. Половина — это жители Петербурга и несколько мурманчан. Вторая — уроженцы Чечни, часть из которых долгое время живет в Северной столице. Предметом их разговора была судьба петербургского коммерсанта, которого рэкетировали кавказцы, в связи с чем тот переехал с семьей в Таиланд.

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