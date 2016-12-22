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  • 23.12, 04:06

Суд Литвы обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 млн евро

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Суд Литвы обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 млн евро

Суд Литвы обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 млн евро

Главный административный суд Литвы подтвердил решение оштрафовать «Газпром» за срыв сделки по обмену газом.

Суд обязал «Газпром» выплатить Литве штраф в размере 35,561 млн евро. Так концерн решили наказать за то, что он, по мнению суда, нарушил договоренность и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом.

Таким образом, сообщает РИА Новости, суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, который в октябре 2014 года назначил крупнейший в истории Литвы штраф.

В литовском антимонопольном ведомстве решили, что «Газпром», отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом, препятствовал подписанию компанией договоров с другими поставщиками газа. Таким образом, были нарушены условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, которое было выдано Советом по конкуренции в 2004 году.

В 2012 году компания Lietuvos energij, торгующее поставляемым из России газом, обратилась к «Газпрому» с просьбой согласиться на обмен партиями сырья. Литовское предприятие нашло возможность приобрести в Европе определенный объем газа по цене ниже российского. «Газпром» на обмен согласия не дал.

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