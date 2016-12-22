Против гендиректора ювелирного завода «Адамас» возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против гендиректора одного из заводов компании «Адамас». Его подозревают в неуплате налогов.
Сегодня днем в СМИ появились сообщения, что на одном из заводов компании «Адамас» проводятся обыски, а потом и Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. Подозревают гендиректора «Столичного ювелирного завода» — это юридическое лицо «Адамаса». Фамилии гендиректора не называют. По версии следствия, он создал фиктивный документооборот с фирмами-однодневками и в результате получал драгоценные металлы через банк без уплаты налога на добавленную стоимость.
Ущерб для бюджета следователи оценивают более чем в 5 млрд рублей.
В понедельник дело о неуплате налогов с описанием точно такой же схемы Следственный комитет завел против руководства другой крупной ювелирной сети «Яшма Золото»
. Там сумму недоплаченных налогов оценили в 7 млрд рублей.
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