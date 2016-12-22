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  • 23.12, 04:08
Стивен Сигал решил заняться возрождением ярмарок в России. Сигал, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стивен Сигал решил заняться возрождением ярмарок в России

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Стивен Сигал решил заняться возрождением ярмарок в России

Стивен Сигал решил заняться возрождением ярмарок в России

    Американский актер и по совместительству российский гражданин Стивен Сигал открыл в России бизнес.

    Он стал соучредителем компании «Русские ярмарки», которая собирается открывать торговые площадки по всей стране.

    Доля Сигала составляет 20%. Оставшиеся 80% принадлежат президенту группы ЗАР и главе Федерации общин горских евреев России Акифу Гилалову. Представитель Сигала сообщил РБК, что целью новой компании является возрождение и развитие в России ярмарочной торговли в различных ее проявлениях.

    Ранее сообщалось о желании Сигала открыть в России продюсерскую компанию и вложиться в IT-компанию «Галактика».

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