Стивен Сигал решил заняться возрождением ярмарок в России

Американский актер и по совместительству российский гражданин Стивен Сигал открыл в России бизнес.

Он стал соучредителем компании «Русские ярмарки», которая собирается открывать торговые площадки по всей стране.Доля Сигала составляет 20%. Оставшиеся 80% принадлежат президенту группы ЗАР и главе Федерации общин горских евреев России Акифу Гилалову. Представитель Сигала сообщил РБК, что целью новой компании является возрождение и развитие в России ярмарочной торговли в различных ее проявлениях.Ранее сообщалось о желании Сигала открыть в России продюсерскую компанию и вложиться в IT-компанию «Галактика».