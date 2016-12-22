Минкульт расторгает контракт с генподрядчиком второй сцены МДТ

новой сцены Малого драматического театра в Петербурге. Решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств появилось на сайте госзакупок.
Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации не устраивает ход выполнения работ и срыв сроков. В свою очередь генподрядчик говорит, что приступил к работам на девять месяцев позже из-за археологических раскопок на объекте.
Договор на два с половиной миллиарда рублей был заключен в декабре 2015 года. В Северо-Западной дирекции по строительству утверждают, что компания неоднократно срывала сроки и не смогла предоставить гарантийных документов.
Однако в самой компании утверждают, что фактически приступили к работам на девять месяцев позже из-за археологических находок на Звенигородской улице. Там обнаружили остатки школы кантонистов. При этом строители заверяют, что работали на площадке по согласованному с заказчиком графику, который должен был компенсировать отставание. Сейчас строительство идет в две смены.
Министерство культуры рассчитывает найти новую компанию для возведения здания МДТ в ближайшее время. За два месяца чиновники надеются провести конкурс и вывести строителей на объект. Правда, если нынешний генподрядчик за десять дней предоставит доказательства выполненных обязательств, то у него будет шанс сохранить контракт с северо-западной дирекцией.
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