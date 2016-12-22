«Мы шокированы»: родственники обратились к берлинскому террористу

Полиция всей Европы ищет беженца из Туниса Аниса Амри. На двери и на руле грузовика, который протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине, были найдены отпечатки пальцев тунисца.объявлено вознаграждение в 100 тыс. евро. Его фотографии, страницы в Facebook, различного рода видео, а также данные 8 паспортов, которыми он располагает, опубликованы во всех изданиях. Но все безрезультатно. Сдаться террориста призывают и его родные братья, проживающие в Тунисе.
Валид Амри, брат Аниса Амри: «Мы были шокированы. Анис никогда нам не рассказывал о своей жизни, мы не знали, кем он был. Когда он уезжал из Туниса, он был нормальным человеком. У него не было никаких религиозных убеждений. Мой отец, брат и я мы всегда молились, а он — нет. Если он меня сейчас видит, я хочу сказать, что мы не поддерживаем то, что он натворил».
А еще сегодня выяснилось, что отсидевший 4 года в итальянской тюрьме за организованный поджог, осужденный у себя на родине в Тунисе за вооруженный грабеж, Анис Амри, уже перебравшись в конце 2015 года в Германию, несколько раз предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста- смертника. Несмотря на то, что этой информацией располагали спецслужбы, им этого оказалось недостаточно для его задержания. Не задержали, но взяли, что называется, на заметку.
Кроме того, спецслужбы установили, что Амри как минимум один раз выходил на связь с представителем ИГИЛ через интернет-месседжер Telegram. А после того, как американские власти занесли тунисца в черный список лиц, которым закрыт доступ к авиарейсам в США, власти Германии решили не продлевать ему вид на жительство, сообщает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
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