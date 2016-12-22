«Он был уникальным послом»: Москва простилась с дипломатом Карловым

Сегодня в Москве проводили в последний путь героя России, посла Андрея Карлова, погибшего от рук террориста в Анкаре. Память дипломата почтил Владимир Путин. Отменив большую ежегодную пресс-конференцию , он приехал в здание МИД на гражданскую панихиду.

В здание МИД на Смоленской Андрей Карлов приходил с перерывами в течение 40 лет; сегодня коллеги здесь с ним простились.Ректор МГИМО Анатолий Торкунов впервые встретил Андрея Карлова, когда оба были студентами этого вуза — начинающими специалистами по Корее. Позже, когда Андрей Карлов стал послом в Северной Корее, он сделал почти невозможное: сблизился с лидером этой страны., ректор МГИМО МИД РФ: «Жизнь нас никогда не разводила, хотя мы в разных странах были. Я всегда гордился Андреем Карловым. Он сумел сделать не просто карьеру, а создать круг добрых друзей. Имел хороший добрый контакт с руководством страны — в Северной Корее это непросто, и много в журналах фото, где он изображен вместе с Ким Чен Иром — и это не просто фото, а настоящая дружба. Андрей в этом смысле — уникальный посол».Проститься с погибшим послом пришел Владимир Путин. Он не стал делать заявлений, а просто поговорил с родными Андрея Карлова. Совсем недавно, во время визита в Турцию, Путин виделся с послом и запомнил его как мягкого и доброго человека — эти качества позволяли ему достигать столь многого в дипломатии. Когда Андрей Карлов получал назначение послом в Турцию в 2013 году, никто не знал, какие потрясения ждут этот регион.Отпевали погибшего в храме Христа Спасителя. Службу вел патриарх Кирилл. Они были знакомы — патриарх (тогда еще — митрополит) приезжал освящать православный храм, который стараниями Андрея Карлова удалось построить в Пхеньяне — дело почти невозможное для государства, проповедующего крайний атеизм. Но, как сказал сегодня патриарх, посол был человек глубоко верующий и надеялся увидеть новые православные храмы на новом месте службы — в Анкаре.: «Мы встречались с ним много раз в связи с моими приездами в Турцию. И я знаю, как близко к сердцу он принимал русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в Анкаре православного храма. И я убежден, что он добился бы своего, и храм был бы построен».В пхеньянском храме патриарх совершил венчание Андрея Карлова с супругой Мариной. Сегодня колокола пхеньянского храма звонили в память о погибшем дипломате.После отпевания гроб с телом Андрея Карлова отвезли на Химкинское кладбище — место захоронения выбрала семья покойного. Похоронили погибшего с воинскими почестями.Подробности — в репортаже