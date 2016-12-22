В сердце Петербурга скульпторы нарезают персонажей снежно-ледовой сказки

У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости завершается подготовка к фестивалю ледовых скульптур, который открывается 24 декабря.

В Петропавловской крепости наступила настоящая зима. Правда, исключительно на тысяче квадратных метрах. У Нарышкина бастиона установили шатер и начали готовиться к открытию фестиваля ледовых скульптур. 60 подсвеченных композиций — сказочные персонажи, сцена ледового побоища на Чудском озере, гигантский пиратский корабль и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.Скульпторы не жалуются. Работают с 10 утра до 7 вечера и со временем как будто только входят во вкус. Сначала для них заготовили 170 тонн льда, но потом выяснилось, что этого мало — и пришлось заморозить еще почти 15. Для фестиваля это рекорд., куратор фестиваля: «Тема — это ледяная фантазия, ожившие любимые герои всех поколений. Дети найдут полюбившихся миньонов, принцесс, Золушку, пиратов, драконов, Змея-Горыныча. Для старшего поколения будет представлена сцена из Ледового побоища».Поиск миньонов должен стать отдельным развлечением, потому что они действительно будут прятаться везде, в каждой композиции, не боясь ни русалочки, ни драконов, ни пиратов на корабле, который станет центром всей выставки. Прозрачные паруса как будто наполнены воздухом, а мачты уходят высоко вверх, на семь с половиной метров.впечатлился сияющими ледовыми экспонатами.